Antonio Giovinazzi confermato in Alfa Romeo Racing per il 2020

Finalmente è arrivata una conferma formale: Antonio Giovinazzi continuerà a correre con Alfa Romeo Racing anche nel 2020

Non è stata una stagione facile per Antonio Giovinazzi, al debutto in Formula 1 sulla nuova Alfa Romeo Racing dopo due anni di stop. Ad ogni modo il pilota italiano, unico nostro connazionale nella griglia di partenza della Formula 1, ha dimostrato con pazienza e talento di meritare un sedile. Arriva così il rinnovo, che porterà Giovinazzi a competere con Alfa Romeo Sauber anche per tutta la prossima stagione.

Mike Manley, CEO di FCA, ha raccontato che: «Siamo particolarmente entusiasti di annunciare il rinnovo del contratto di Antonio Giovinazzi in questa importante occasione per Alfa Romeo. L’entusiasmo del pubblico e la crescita del team in pista confermano che Alfa Romeo Racing sta percorrendo la strada giusta ed è ambasciatore della tradizione di eccellenza tecnica europea e stile italiano. Con la conferma di Antonio ci aspettiamo di proseguire il nostro percorso di progresso tecnico e sportivo, sulla scia della lunga storia di Alfa Romeo in Formula 1».

Gli fa eco Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing & CEO di Sauber Motorsport AG: «Antonio ha lavorato veramente bene quest’anno e sono estremamente lieto di confermare che correrà con l’Alfa Romeo Racing anche per la stagione 2020. Il modo con cui si è integrato con tutto il team e con cui ha costantemente migliorato le sue performance in questa sua prima stagione completa in Formula 1 ci rendono estremamente fiduciosi che possa esprimere pienamente il suo potenziale nel percorso che continueremo insieme. Antonio ha mostrato le sue doti di pilota molto veloce, avendo accanto un campione del mondo come Kimi, e ci aspettiamo che continui nella sua esperienza di crescita. I suoi riscontri tecnici, la sua etica del lavoro e il suo approccio positivo ci aiuteranno nello sviluppo continuo del nostro team».