Ayrton Senna e il motore Lamborghini V12: il docufilm raccontato da Mauro Forghieri

Su Youtube è stato pubblicato un breve documentario che racconta la storia della proposta Lamborghini per la McLaren di Formula 1 del 1994

Nella stagione 1994 di Formula 1 la Lamborghini era a un passo dal riuscire a concretizzare quella che sarebbe diventata una collaborazione storica non solo con il team McLaren… ma anche con il mitico Ayrton Senna. Dopo diversi anni di esperienza costruiti attorno alle vetture marchiate Lotus e Ligier, il famoso Team Lamborghini Engineering con a capo Mauro Forghieri era riuscito a costruire quel potentissimo motore V12 che aveva tanto convinto il pilota brasiliano durante i test di fine 1993.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti, il reparto corse britannico poi optò per le forniture Peugeot: le ragioni furono prettamente economiche e di sponsorizzazione… ma chissà cosa sarebbe successo se la McLaren avesse veramente ascoltato il suo primo pilota, in realtà con già un contratto in mano per il passaggio in Williams. Possiamo solo immaginarlo: per tutto il resto, vi consigliamo di sedervi comodi e gustarvi la storia di questo propulsore, raccontato direttamente dal suo progettista Mauro Forghieri.