BMW SIM Media Challenge 2021, al via anche Infomotori.com con il driver Michele Faccin

Martedì 15 giugno 2021 alle ore 18:00 inizia sul circuito virtuale di Monza la seconda edizione del BMW SIM Media Challenge, il campionato eSports di BMW Italia dedicato alle redazioni italiani del settore automobilistico

Come nella scorsa edizione anche il Campionato 2021 si svolgerà su Assetto Corsa Competizione alla guida della una splendida BMW M4 GT4, vettura basata sulla M4 Coupé con “piccole differenze” rispetto all’auto omologata per uso stradale come un peso ridotto grazie a portiere, il baffo anteriore e l’ala posteriore in fibra di carbonio. Propulsore, trasmissione ed elettronica invece sono derivati di serie, i cavalli da scaricare a terra sono ben 431.

Per l’occasione noi di Infomotori.com ci siamo potuti sbizzarrire nel personalizzare questa magnifica M4 GT4 e per creare una livrea dal grande impatto visivo abbiamo scelto l’abbinamento di colori cromati ed opachi ottenendo un’effetto che di sicuro non passerà inosservato. Diteci cosa ne pensate!

Il calendario della stagione 2021, in ogni giornata del campionato si disputeranno due gare da 15 minuti intervallate da 10 minuti di pausa. La prima gara avrà una fase di qualificazione di 8 minuti, mentre per la seconda gara verrà effettuata una partenza a griglia invertita rispetto all’ordine di arrivo della prima gara.

– Monza (I) 15 giugno 2021

– Spa-Francorchamps (BE) 22 giugno 2021

– Imola (I) 6 luglio 2021

– Nürburgring (D) 20 luglio 2021

– TBA () settembre 2021

Infomotori scenderà in pista con come di consueto con il “nostro” tester e collaboratore Michele Faccin, “Sono davvero entusiasta di poter guidare ancora una volta per Infomotori, sono certo che sarà una grande sfida e per questo cercherò di dare il massimo già al primo round di apertura a Monza. Non sarà certamente facile visto che ci saranno tanti altri concorrenti molto agguerriti, ma farò del mio meglio per portare ancora una volta Infomotori al top”.

Non ci rimane che invitarvi a seguirci, l’appuntamento con il primo dei cinque round è per Martedì 15 Giugno, con diretta livestream a partire dalle ore 18 sul canale social BMW Italia su Twitch: twitch.tv/bmwitalia.