Brembo: tra Formula 1 e MotoGP, un 2019 pieno di successi

Oltre 400 Gran Premi vinti in F1, 500 affermazioni in MotoGP e un debutto al top nei Campionati elettrici: ecco i numeri di Brembo per la stagione 2019

Da sempre al vertice nelle più variegate serie del motorsport mondiale, Brembo è ormai diventato il fornitore incontrastato di impianti frenanti e sistemi ad elevate prestazioni. A definire questo status è il palmares che l’azienda con base a Stezzano ha raggiunto al termine della stagione 2019: 425 Gran Premi vinti in Formula 1, 500 successi in oltre 40 anni in MotoGP, un dominio senza precedenti in SBK e un debutto da prima della classe nei Campionati full electric, Formula E e MotoE.

FORMULA 1 E MOTOGP: NUMERI SENZA PRECEDENTI

Cominciando dalla massima serie automobilistica, quest’anno Brembo ha vinto tutti i 21 Gran Premi disputati dalle monoposto più veloci del mondo, rigorosamente equipaggiate con impianti frenanti dell’azienda bergamasca. Un risultato sensazionale che porta a quota 425 le affermazioni sulle 1.018 gare di Formula 1 finora disputate, per un totale di 25 Campionati del Mondo Piloti e 29 Campionati del Mondo Costruttori vinti con i principali team protagonisti.

Dalle quattro alle due ruote, Brembo ha poi saputo dimostrare di essere altrettanto vincente portando in pista i propri prodotti nel Motomondiale: l’azienda bergamasca ha infatti vinto 185 GP dal 1978 fino al 2001, ultimo anno delle mitiche 500 a due tempi. Con l’avvento della MotoGP il dominio dell’azienda di Stezzano non si è fermato: altri 315 successi sono stati messi in bacheca, per un totale di 500 affermazioni, 31 Campionati del Mondo Piloti e 32 Campionati del Mondo Costruttori nella massima serie motociclistica.

L’ELETTRICO PARLA BREMBO

Il 2019, inoltre, ha permesso a Brembo di ottenere grandi soddisfazioni anche nelle serie del motorsport elettrico: il Campionato FIA Formula E e la FIM MotoE World Cup. Tra le monoposto full electric l’azienda bergamasca ha fatto il suo ingresso nella Stagione 5, equipaggiando con un intero impianto frenante ad hoc tutte le 22 vetture di nuova generazione (Gen2) tramite il costruttore Spark Racing Technology.

In MotoE, invece, Brembo ha effettuato il proprio personale debutto tra le 18 Ego Corsa prodotte da Energica, equipaggiandole con un intero impianto frenante assieme ai cerchi forgiati della Marchesini, brand parte del Gruppo che ha dato supporto anche a 7 team su 11 in MotoGP.

SBK, ENDURANCE E MOLTO ALTRO

Ma non è tutto, perché nel 2019 Brembo ha conquistato complessivamente 46 Titoli Mondiali, dei quali 33 Piloti e 13 Costruttori. Oltre al contributo di F1, MotoGP e delle serie elettriche, l’azienda con base a Stezzano ha dominato anche la 24 Ore di Le Mans, vincendo in tutte e quattro le categorie: Prototipi – LMP1 e LMP2 – e GT – AM e PRO.

Grande soddisfazione anche in Moto2 e in Moto3, così come nel WSBK World Superbike Championship, in cui Brembo è presente dal 1988 e vanta 28 Campionati del Mondo Piloti e 32 Campionati del Mondo Costruttori ottenuti in oltre trent’anni di presenza. Tra le altre affermazioni, nel 2019 Brembo è salita sul gradino più alto del podio anche nel WEC, nei Campionati GT, in Formula 2, Formula 3, Supercross, MX2, IMSA, WRC, Blancpain, Rally Raid e Super Formula, per un totale di oltre 400 titoli vinti dagli anni 70 ad oggi.