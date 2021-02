Covid-19: Gresini peggiora, nuovamente intubato

A darne notizia è stato il figlio Lorenzo: "Babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare"

È una battaglia lunga e faticosa quella che Fausto Gresini sta combattendo contro il Covid-19. Il team principal dell’omonimo team, nei giorni scorsi, aveva fatto segnare un leggero miglioramento, tanto che il figlio Lorenzo aveva comunicato su Facebook un positivo aggiornamento delle sue condizioni. Ora, però, il quadro pare essere cambiato.

Gresini nuovamente sedato: la battaglia col Covid-19 continua

Secondo quanto si apprende, le condizioni di salute di Fausto Gresini, che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna a causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta alle complicanze della infezione da Covid-19 con un’importante polmonite interstiziale, sono improvvisamente peggiorate nella notte tra venerdì e sabato.

Come sottolineato proprio da Lorenzo, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti: “Babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo – si legge sui canali social della famiglia – . Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni“. Gresini, due volte campione del mondo nella classe 125 continua la sua battaglia e tutto il mondo delle moto fa il tifo per lui.