Dakar 2020: Paulo Goncalves perde la vita nella settima tappa

Il pilota portoghese della Hero, Paulo Goncalves, è morto ieri nella settima tappa da Riad a Wadi Al-Dawsir, tra le dune del deserto arabico all'altezza del chilometro 276

Il mondo del motorsport piange un’altra vittima: dopo la morte per disidratazione del polacco Michal Hernik nel 2015, oggi la Dakar ha tolto la vita al pilota portoghese Paulo Goncalves, ormai un veterano del Rally Raid più famoso al mondo. Il dramma è accaduto all’altezza del km 276 della settima tappa, che partiva dalla capitale Riad e terminava a Wadi Al-Dawsir: Goncalves è caduto dalla sua Hero e quando i soccorsi sono arrivati sul posto l’hanno trovato in stato di incoscienza e con un arresto cardio-respiratorio in atto.

L’avviso della tragedia è giunto all’organizzazione della Dakar alle 10:08 mentre l’elicottero di soccorso ha effettuato il recupero del pilota alle 10:16, portandolo al vicino ospedale di Layla dopo che anche Toby Price si era fermato per aiutarlo. Qui, però, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate dal pilota portoghese si sono rivelate tali che i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Per Goncalves questa era la 13esima apparizione alla Dakar, dove ha debuttato nel 2006: in questi anni di competizioni ha chiuso quattro volte nella Top 10, centrando un sorprendente secondo posto nel 2015 dietro al vincitore della categoria moto Marc Coma. “Tutta la carovana della Dakar esplicita le condoglianze ai suoi amici e familiari”, questo è quanto è stato dichiarato sul comunicato ufficiale.