Dakar 2022: Petrucci da record, è il primo pilota di MotoGP a vincere una tappa nel deserto

Il ternano della KTM si è imposto nella quinta frazione Riad-Riad dopo che Toby Price, primo al traguardo, è stato sanzionato con 6 minuti di penalizzazione

Dopo avere accarezzato il sogno del podio nella tappa di mercoledì (raggiunto ma poi levato per un’irregolarità), Danilo Petrucci fa ancora meglio e conquista la quinta tappa alla Dakar 2022, la Riad-Riad. Ad agevolare il ternano è stata la penalizzazione di sei minuti inflitta all’altro pilota KTM, Toby Price, primo sul traguardo ma poi retrocesso.

Petrucci, che impresa alla Dakar 2022

È una Dakar 2022 dalle mille emozioni quella che sta vivendo Danilo Petrucci. Il pilota, che poche settimane fa ha chiuso la sua avventura in MotoGP, ha fatto vedere subito di trovarsi a suo agio tra le dune, ma ha dovuto fare i conti con guai meccanici, una penalizzazione ai limiti del regolamento e perfino la perdita di documenti e telefono in pieno deserto. Il ternano, però, non si è perso d’animo, anzi. Ha trovato la forza per dare ancora più gas alla sua moto ed è riuscito a conquistare il successo nella quinta tappa. Il primo a tagliare il traguardo di Riad è stato Toby Price, ma l’australiano ha dovuto scontare una penalità di sei minuti che l’ha fatto retrocedere in seconda posizione. “Nel deserto mi avevano avvisato a stare attento a sabbia, sassi e pietre, ma si deve fare attenzione pure ai cammelli – ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Al chilometro 60 dopo un cumulo di sabbia ce n’era un gruppo di dieci e uno, nero, ha deciso di venirmi incontro: io sono andato dall’altra parte sui dossi e mi sono cappottato. Dopo il capitombolo è arrivato Sanders e con lui siamo andati a riprendere tanti concorrenti, ma dopo un waypoint ci siamo persi in sei. Sono tornato indietro ho ritrovato la via e ho fatto pure strada a due Yamaha, quando speravo mi aiutassero loro“.

Grazie a questo successo, Petrux (che sta correndo con due piccole fratture a perone e astragalo destri) può festeggiare il fatto di essere il primo pilota della MotoGP a vincere una tappa alla Dakar. Grazie a lui l’Italia torna sul podio delle moto alla Dakar dopo nove anni: l’ultima volta toccò ad Alessandro Botturi, terzo a Cordoba. Al primo in classifica generale di questa edizione della Dakar c’è sempre l’inglese Sam Sunderland (Gas Gas), con 2’29” di vantaggio sull’austriaco Matthias Walkner (KTM) e 5’59” sul francese Adrien Van Beveren (Yamaha).