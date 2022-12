Dall’Alfa Romeo alla Ferrari: Frederic Vasseur pronto a prendere il posto di Binotto in F1

Secondo le ultime indiscrezioni, il team manager dell'Alfa Romeo potrebbe diventare la nuova guida della Scuderia del Cavallino Rampante

Con Mattia Binotto dimissionario e fuori dai piani di Maranello a partire dall’1 gennaio 2023, il futuro della Scuderia Ferrari in questo momento appare incerto e nebuloso. Non tutto, però, sembra perduto: secondo le ultime voci di corridoio giunte dal quotidiano svizzero Blick, alla guida del reparto corse del Cavallino Rampante in Formula 1 dovrebbe presto approdare l’attuale team manager dell’Alfa Romeo, Frederic Vasseur… che tra l’altro avrebbe già acquistato casa nei pressi della Gestione Sportiva al fine di portare avanti al più presto il progetto della nuova monoposto 2023.

Sempre secondo l’indiscrezione elvetica, mancherebbe solamente l’ufficialità a questo passaggio di consegne, previsto proprio in queste ultime settimane dell’anno in corso. Con un Leclerc vice-Campione 2022 che aspira a conquistare il tanto ambito alloro iridato, l’arrivo di Frederic Vasseur rappresenta sicuramente la notizia giusta al momento giusto: “Ho sempre avuto un buon rapporto con lui: era sempre molto chiaro e onesto, sarebbe un ottimo team principal. Stiamo vivendo un momento difficile in Ferrari, ma sono sicuro che verranno prese le decisioni giuste per diventare Campioni del Mondo nel 2023“.