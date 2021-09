eSkootr Championship: i monopattini elettrici correranno in pista!

Il protagonista sarà il monopattino S1-X sviluppato da Helbiz, capace di raggiungere i 100 km/h in circuiti cittadini come nella Formula E

Da mezzo destinato a farsi caposaldo della micromobilità sostenibile, il monopattino elettrico presto diventerà un veicolo… da competizione! No, non stiamo scherzando: sarà il protagonista della serie eSkootr (eSC) Championship nella quale il prodotto di punta sarà quello sviluppato da Helbiz, quell’S1-X costruito in collaborazione con Ycom e Williams Advanced Engineering con due motori elettrici (uno per ruota) e una batteria da 1,3 kWh di ultimissima generazione.

Le sue prestazioni? Grazie a 12 kW di potenza complessiva si potranno raggiungere addirittura i 100 km/h di velocità massima, ovviamente in circuiti cittadini protetti dal traffico proprio come accade in Formula E. Con questi presupposti l’S1-X gareggerà nell’eSC a partire dal 2022 con un format e una metodologia simile a quella impiegata in F1 e MotoGP, il che rappresenterà per Helbiz l’opportunità per sviluppare in futuro modelli stradali ancora più sicuri, più ecosostenibili e con una maggiore autonomia.

I piloti che parteciperanno a questo Campionato (tre per squadra) ovviamente dovranno indossare un abbigliamento protettivo adeguato che prevenga qualsiasi danno fisico in caso di caduta, proprio come previsto nella massima serie motociclistica. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Helbiz in eSC – ha dichiarato Khalil Beschir, CEO di eSkootr Championship – Insieme alle ambizioni di più ampio respiro intorno al campionato, non ho dubbi che il team Helbiz sarà competitivo. Helbiz condivide la nostra passione per sviluppare la micromobilità e fornire opzioni di trasporto urbano più sicure e sostenibili. Questa partnership ci consentirà di lavorare insieme e condividere le conoscenze per fornire soluzioni di mobilità ad una società alla ricerca di un domani più intelligente e pulito“.