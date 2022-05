European Le Mans Series 2022: a Imola trionfa il team Prema Racing

Nella classe regina l'equipaggio formato da Lorenzo Colombo, Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg ha chiuso sul gradino più alto del podio

Dopo la spettacolare tappa del Mondiale di Formula 1 2022, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è tornato a dare spettacolo lo scorso fine settimana con il secondo appuntamento di Campionato dell’ELMS, l’European Le Mans Series. Si tratta di una serie di competizioni endurance organizzate sui più iconici circuiti di tutto il mondo e che, stavolta, ha avuto come cornice la 4 Ore di Imola sulle rive del Santerno, nella quale è stato il team Prema Racing ad aggiudicarsi la vittoria della classe regina LMP2.

La gara è stata piena di colpi di scena nonostante la partenza regolare dell’equipaggio formato da Lorenzo Colombo, Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg, il quale ha mantenuto la testa del gruppo fino al primo provvedimento comminato dalla direzione gara. Poi è stato il turno del primo FCY con il ritorno di tutti i team in pit-lane, che è servito a neutralizzare l’azione in pista in seguito a un contatto alla ‘Tosa’ tra la Ferrari n. 32 di Rinaldi Racing e la Porsche #93 di Proton Competition.

La ripartenza però non è stata delle migliori: l’Oreca di Prema Racing ha colpito la linea bianca all’uscita della pit lane e la sanzione è stata automatica per Colombo, che ha lasciato quindi spazio agli elvetici del team COOL Racing. Dopo l’ennesimo FCY, chiamato per la Porsche n. 18 di Absolute Racing, la prova è successivamente ripresa con Lapierre n. 37 e COOL Racing davanti a tutti, secondo posto per Jamin n. 65 e terzo per Hanson (United Autosport n. 22).

Un’ulteriore FCY a trenta minuti dalla fine ha, in ultimo, ribaltato completamente la situazione permettendo alla Prema n.9 di balzare dal terzo al primo posto con al volante Louis Deletraz, Campione in carica della categoria. Secondo posto di classe LMP2 per l’equipaggio formato da Tom Gamble/Phil Hanson/Duncan Tappy (United Autosports n. 22) e terzo per quello composto da Yifei Ye/ Nicolas Lapierre/Niklas Krütten (COOL Racing n. 37).

Per quanto riguarda la classe prototipi LMP3, la vittoria della 4 Ore di Imola dell’ELMS 2022 è andata alla United Autosport n. 3 di Jim McGuire/Kay Van Berlo/Andrew Bentley, un equipaggio bravo a incrementare il proprio margine in Classifica di Campionato fino ad oltre un minuto ai danni della Ligier n. 14 di Inter Europol Competition, mentre in classe GTE è stata la Aston Martin Vantage di Oman Racing by TF Sport a dominare la scena.

La vettura britannica n.69 con Ahmad Al Harthy /Marco Sorensen /Samuel de Haan, in pole-position il sabato per la prima volta in carriera, ha subito imposto il ritmo e l’ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi, mettendo a distanza le agguerrite Ferrari del team Kessel Racing. Ora l’European Le Mans 2022 si concederà una piccola pausa prima di tornare di nuovo in pista nel prossimo mese di luglio, quando si correrà la tappa di Monza: nel mentre, non perdetevi la gara regina della serie, la 24 Ore di Le Mans!

