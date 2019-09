F1 2019, GP di Singapore: la Ferrari fa doppietta con Vettel che torna alla vittoria

In una gara condizionata da tre safety car, Sebastian Vettel ha conquistato l'ambito gradino più alto del podio, che gli mancava dal GP del Belgio 2018

Seb c’è! Dopo aver incassato le due vittorie dello scomodo compagno di squadra in Belgio e a Monza, Vettel ha finalmente rotto il ghiaccio al volante della sua SF90, centrando nel GP di Singapore un gradino più alto del podio che gli mancava da ben 23 Gran Premi! L’ultima volta, infatti, risale all’appuntamento di Spa-Francorchamps dell’anno scorso, dal quale poi è iniziato un periodo in cui ha dovuto assistere al continuo dominio della Mercedes… e ad alcuni episodi che gli hanno essenzialmente tolto il sorriso, tra i quali la penalizzazione subita in Canada per la manovra contro il Campione del Mondo in carica.

Oggi, invece, il tedesco di Heppenheim ha ritrovato la gioia di correre in Formula 1, al termine di un Gran Premio dalla difficile interpretazione in cui sono scese in pista ben tre safety car. Queste hanno condizionato l’andamento della corsa, ma anche i piani di Leclerc, solo secondo per ordini di scuderia arrivati direttamente dal muretto Ferrari, e di Hamilton, scalzato dal podio dal “terzo incomodo” della situazione: Max Verstappen.