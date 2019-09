F1 2019, GP d’Italia: biglietti speciali e sconti per Monza con Trenord

Per tutti gli appassionati di F1 che vogliono godersi il weekend di Monza, la rete ferroviaria Trenord metterà a disposizione dei treni straordinari per raggiungere il circuito brianzolo

Si è concluso il weekend del Belgio, dove Charles Leclerc e la Ferrari sono riusciti a conquistare il tanto ambito gradino più alto del podio, ma il Mondiale di F1 2019 è pronto a tornare nuovamente in pista nel prossimo weekend, per un appuntamento back-to-back davvero speciale. Stiamo parlando della nostra gara di casa, il GP d’Italia che si correrà sull’Autodromo di Monza, sede di battaglie storiche tra i Campioni del Circus iridato.

Una tappa da non perdere per tutti gli appassionati della Formula 1, che potranno raggiungere il circuito brianzolo approfittando delle promozioni messe a disposizione dalla rete ferroviaria Trenord. L’azienda lombarda propone dei biglietti speciali a prezzi davvero interessanti per tutti coloro che utilizzeranno il treno per gustarsi le prove libere del venerdì e le qualifiche del sabato del GP d’Italia, oltre a diverse corse straordinarie che saranno garantite nel giorno di domenica quando prenderà il via il Gran Premio.

TRENORD DAY PASS PER TUTTO IL WEEKEND

I vantaggi proposti da Trenord per il GP d’Italia iniziano con il “Trenord Day Pass”, un biglietto con validità di una giornata per un adulto e più ragazzi legati da un rapporto di parentela (fino ai 13 anni compiuti). Questo ticket è offerto al costo di soli 13 Euro per il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia fino a Monza, oppure alla fermata Biassono – Lesmo Parco.

Si tratta di un pass che aprirà i cancelli dell’Autodromo di Monza sia per le prove di venerdì 6 settembre che per le qualifiche di sabato 7 settembre, oltre ovviamente al giorno della gara che scatterà domenica 8 settembre. Dove acquistarlo? Sull’apposito e-Store di Trenord, nelle biglietterie della rete ferroviaria lombarda oppure presso le emettitrici automatiche.

TRENI STRAORDINARI PER IL GP A SOLI 5 EURO

Ma non è tutto, perchè Trenord ha preparato una serie di corse straordinarie per tutti gli appassionati che vorranno veder sfrecciare i loro eroi nella gara che prenderà il via domenica 8 settembre. In totale saranno 12 i treni speciali che partiranno dalla stazione di Milano Porta Garibaldi verso quella di Biassono – Lesmo Parco, la più vicina al Tempio della Velocità, mentre i restanti nove treni effettueranno la tratta inversa quando sarà il momento di tornare a casa.

Sarà possibile approfittare di questa occasione acquistando lo speciale biglietto andata e ritorno offerto da Trenord, disponibile sull’apposito e-Store, presso le biglietterie e i distributori automatici al prezzo di 5 Euro. Nella mattina di domenica 8 settembre, inoltre, questo biglietto sarà anche acquistabile direttamente alla stazione di Milano Porta Garibaldi, dove sarà presente un help desk che consentirà l’utilizzo dei dispositivi contactless (circuiti Mastercard, Maestro, VISA, Amex) grazie al sistema “Pay&Go”.

SCONTI DEL 25% PER CHI ACQUISTA ONLINE

Chi deciderà di procedere all’acquisto del Trenord Day Pass o del biglietto speciale per il Gran Premio di domenica utilizzando l’e-Store dedicato potrà inoltre usufruire di uno sconto importante sul prezzo totale. La partnership tra Trenord e l’Autodromo di Monza, infatti, garantisce un 25% in meno sull’ingresso in circuito durante il weekend del GP d’Italia.

Come accedere a questa promozione? Durante la fase di acquisto gli utenti riceveranno un codice promozionale e una password che serviranno ad entrare nell’area riservata del sito www.monzanet.it, dove si potrà utilizzare lo sconto scegliendo tra l’ingresso singolo giornaliero o l’abbonamento per più giorni.

LA TABELLA DI MARCIA DI TRENORD

Qua di seguito riportiamo gli orari delle 12 corse speciali che offriranno il servizio da Milano Porta Garibaldi alla stazione di Biassono – Lesmo Parco (senza fermate intermedie): 7.20; 7.52; 8.20; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.52; 12.20; 12.42.

Questi, invece, gli orari del ritorno, dove i treni fermeranno anche a Monza: 16.40; 16.55; 17.10; 17.25; 17.45; 17.55; 18.25; 18.55; 19.28. Chi sarà titolare del Trenord Day Pass potrà utilizzare anche queste corse, sia all’andata che al ritorno.

Da ricordare che saranno comunque garantite anche le regolari 54 corse Trenord previste dall’orario vigente, che raggiungeranno la stazione di Monza fra le ore 7 e le 14 sulle linee Milano-Monza-Lecco-Sondrio- Tirano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano- Albairate, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e sul collegamento transfrontaliero TILO RE10 Bellinzona-Lugano-Milano. Dalla stazione di Monza, inoltre, sarà reso disponibile un bus navetta fino al circuito.