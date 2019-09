F1 2019, GP d’Italia: orari TV Sky e TV8 a Monza

Dopo Spa-Francorchamps, il Mondiale di F1 2019 torna subito in pista per dare spettacolo nella "nostra" Monza, sede quest'anno della novantesima edizione del GP d'Italia

Tutto è pronto per il momento più importante del Mondiale di F1 2019 per i tifosi della Rossa: subito dopo il GP del Belgio, che ha permesso alla Ferrari di tornare sul gradino più alto del podio grazie al talento cristallino di Charles Leclerc, il Circus iridato farà tappa questo fine settimana sull’Autodromo Nazionale di Monza, che quest’anno sarà la sede della 90esima edizione dello storico GP d’Italia. Un appuntamento imperdibile per tutti i fans del Cavallino Rampante, che arriva nel Tempio della Velocità forte del suo successo a Spa-Francorchamps.

COS’E’ SUCCESSO NEL 2018?

Sull’anello brianzolo l’anno scorso Kimi Raikkonen ha demolito il precedente record assoluto sul giro di Juan Pablo Montoya datato 2004, abbassandolo sullo strepitoso riferimento di 1’19”119 a 263,587 km/h di media oraria. In gara, però, il finlandese è andato ben presto in difficoltà con le gomme, difendendo allo stremo una prima posizione da un Lewis Hamilton che, verso la fine del GP, è riuscito a strappargliela centrando la sua ennesima vittoria stagionale.

Sebastian Vettel, invece, ha rovinato tutto alla Variante della Roggia, resistendo al Campione del Mondo in carica con il risultato di arrivare al contatto. Alla fine il tedesco è riuscito ad arrivare comunque quarto al traguardo, staccato tuttavia di oltre 16 secondi dal pilota britannico della Mercedes: un piazzamento frutto anche della penalizzazione di Max Verstappen, troppo duro nella bagarre con Bottas che gli è costata cinque secondi sul tempo finale della corsa e due punti in meno sulla sua Superlicenza.

LA SITUAZIONE ATTUALE IN CLASSIFICA PILOTI

Tornando ad oggi, il Campionato Piloti della stagione 2019 vede Lewis Hamilton saldamente in testa con ben 65 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas: il duo Mercedes sta prendendo il largo in Classifica, con un margine sul terzo, Max Verstappen, che arriva a toccare le 87 lunghezze nei confronti del Campione del Mondo in carica. A seguire troviamo le due Ferrari di Vettel, fermo a 169 punti, e di Leclerc, staccato di soli 12 lunghezze dal compagno di squadra: visto il gap così ridotto e quanto accaduto in Belgio, le gerarchie nella Scuderia di Maranello saranno sempre le stesse che abbiamo conosciuto dall’inizio della stagione? O a Monza il pilota nato a Monaco si imporrà nuovamente sul quattro volte Campione del Mondo tedesco?

A seguire trovate la programmazione completa del GP d’Italia 2019 a Monza, che sarà trasmesso in diretta sia sul canale satellitare n.207 Sky Sport F1 che dal canale TV8 del digitale terrestre.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 6 settembre

11:00 – Prove Libere 1

15:00 – Prove Libere 2

Sabato 7 settembre

12:00 – Prove Libere 3

15:00 – Qualifiche

Domenica 8 settembre

15:10 – Gara

ORARI TV8 (DIRETTA)

Sabato 7 settembre

12:00 – Prove Libere 3

15:00 – Qualifiche

Domenica 8 settembre

15:10: Gara