F1 2019: Leclerc con la Ferrari a Monza per il filming day Pirelli

Il ferrarista nato a Monaco sarà presente oggi sull'Autodromo Nazionale di Monza per i 100 km del filming day con le gomme Pirelli dimostrative

Mentre tutti i team e piloti del Mondiale di F1 2019 sono in vacanza per la pausa estiva… Charles Leclerc e la Ferrari continuano il lavoro di sviluppo della Rossa. Il pilota nato a Monaco, infatti, sarà impegnato oggi sull’Autodromo Nazionale di Monza, dove sarà chiamato a prendere parte al secondo “filming day” previsto dalla Pirelli e che la FIA concede annualmente a tutte le squadre del Circus iridato.

CENTO CHILOMETRI DI TEST

Mentre la prima giornata promozionale era stata eseguita a febbraio da Sebastian Vettel, oggi tocca a Leclerc il compito di scendere in pista con la SF90, per un “test” di cento chilometri che permetterà alla Scuderia del Cavallino Rampante di raccogliere dati utili in vista non solo del prossimo Gran Premio, quello del Belgio di fine agosto – inizio settembre, ma anche della gara di casa della Rossa, il successivo GP d’Italia che si terrà proprio sul circuito brianzolo nel fine settimana 6-8 settembre. In questo filming day la monoposto di Maranello sarà dotata di gomme dimostrative marchiate Pirelli, diverse rispetto alle P Zero solitamente usate nei weekend di gara ma vicine alle specifiche di quelle della Formula 2.