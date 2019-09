F1 2019: Michael Schumacher trasportato in Francia per delle cure segrete

Secondo il giornale locale Le Parisien, il sette volte Campione del Mondo di F1 si sottoporrà a Parigi per un'infusione di cellule staminali

Finalmente qualche novità sulla situazione di Michael Schumacher: il Campione tedesco, vittima nel 2013 di uno spaventoso incidente sulle nevi di Meribel, sembra che sarà a Parigi in questi giorni per una cura “top secret”. La notizia è stata riportata dal giornale Le Parisien, il quale ha affermato che Schumi è stato trasportato all’ospedale europeo Georges-Pompidou nella giornata di ieri: giunto nel pomeriggio con un’ambulanza e un corteo di protezione formato da più di dieci persone, Michael è poi arrivato al primo piano della struttura, nell’Unità di monitoraggio continuo del Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare, ovviamente coperto da un telo per ragioni di privacy.

LA VIA DELLE CELLULE STAMINALI

Sempre secondo il giornale parigino, pare che Schumacher sarà sottoposto a un trattamento che prevede l’infusione di cellule staminali per via endovenosa, in modo da ottenere “un’azione anti-infiammatoria sistemica” per tutto l’organismo. Il pilota tedesco sarà assistito dal professor Menasché, affermato chirurgo e cardiologo specialista in questo tipo di cure, e dal professor Gérard Saillant, che da tempo segue l’andamento delle sue condizioni.

Il trattamento dovrebbe iniziare questa mattina e terminare domani, quando il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 potrebbe già fare ritorno verso la sua dimora a Gland, in Svizzera. L’arrivo a Parigi, in realtà, era in programma già nel mese di luglio, ma alcuni problemi di salute hanno costretto a rimandare le cure a settembre.