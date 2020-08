F1 2020, GP 70° Anniversario: gli orari tv Sky e TV8

Dopo il GP di Gran Bretagna, Silverstone è pronta ad ospitare il quinto round del Mondiale di F1 2020, il Gran Premio del 70° Anniversario della massima serie automobilistica

Un’altra tappa back-to-back: il Mondiale di F1 2020 non conosce un attimo di tregua perchè è subito pronto a tornare in pista nel prossimo fine settimana. Dopo il rocambolesco finale del GP di Gran Bretagna, in cui Lewis Hamilton ha centrato il suo 87° successo in carriera con una Mercedes su tre ruote per via della foratura dell’anteriore sinistra all’ultimo giro, il circuito di Silverstone sarà il teatro del quinto appuntamento del calendario iridato, vale a dire il Gran Premio del 70° Anniversario.

Una tappa che ricalca lo spirito di quanto fatto in precedenza sul Red Bull Ring austriaco e che è stata istituita per festeggiare i 70 anni dalla nascita del Mondiale di Formula 1, ufficializzato nel 1950 quando, proprio sul circuito di Silverstone, prese il via la prima gara della storia di quella che è diventata la massima serie dell’automobilismo internazionale.

Sarà un round in cui il “Re Nero” vorrà di nuovo andare a caccia di primati per raggiungere (e superare) i record del grande Michael Schumacher, un’ambizione che non gli sarà certamente facilitata da un Bottas in cerca di riscatto (ha chiuso 11° lo scorso weekend dopo problemi con le gomme), da un Verstappen sempre più aggressivo e da una Ferrari che ha l’intenzione di ritornare, definitivamente, nelle posizioni che contano.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 7 agosto

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

Sabato 8 Agosto

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 alle 19:45)

Domenica 9 Agosto

15.10 Gara (differita su TV8 alle 19:30)