F1 2020, GP d’Austria: gli orari TV di Sky e TV8 del Red Bull Ring

Il Mondiale di Formula 1 2020 è pronto a ripartire nel weekend del 3-5 luglio con il Gran Premio d'Austria sul circuito del Red Bull Ring

Dopo mesi di lockdown, finalmente il Mondiale di Formula 1 2020 è pronto a riprendere la via della pista! Nel prossimo fine settimana, quello del 3-5 luglio, le monoposto più veloci del mondo infatti torneranno a dare spettacolo correndo il Gran Premio d’Austria, prima vera tappa della stagione in corso che si disputerà sullo storico circuito del Red Bull Ring. Rispetto a quanto visto nei test pre-stagionali di Barcellona le vetture saranno leggermente differenti, così come verranno attuate delle norme sanitarie speciali al fine di contenere il dilagarsi dell’ancora presente COVID-19.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale dedicato Sky Sport F1, ma anche in live streaming su Sky Go e su Now TV. Ed anche se al momento tutto deve essere ancora confermato, molto probabilmente ci sarà anche la copertura in differita da parte di TV8, sia per quanto riguarda le qualifiche che per la gara. Qua di seguito potete trovare il palinsesto degli orari ufficiali, per un weekend che inizierà il 3 luglio alle 11 con le prime prove libere e che proseguirà con le qualifiche di sabato 4 luglio alle ore 15 e con la gara di domenica 5 luglio alle ore 15:10, sulla distanza di 71 giri.

Venerdì 3 Luglio

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 4 Luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 5 Luglio

15.10 Gara