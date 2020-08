F1 2020, GP del Belgio: gli orari tv Sky e TV8 di Spa-Francorchamps

Dopo una settimana di pausa il Mondiale di F1 2020 è pronto a scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps, dove questo weekend scatterà il Gran Premio del Belgio

Tempo di Formula 1 questo fine settimana: dopo un Ferragosto in pista sul circuito di Barcellona-Catalunya, la massima serie automobilistica è pronta a dare nuovamente spettacolo e lo farà nel weekend in arrivo, quando l’appuntamento del GP del Belgio prenderà vita sulla storica pista di Spa-Francorchamps. Un appuntamento imperdibile, che successivamente aprirà la strada ad altre due tappe “back-to-back” sul suolo italiano, vale a dire quella di Monza e quella del Mugello, attesissima anche per il fatto che sarà la 1000esima gara della Ferrari nel Mondiale di F1.

La pista di Spa sarà la prima a richiedere un setup particolarmente votato alla velocità massima, che con tutta probabilità favorirà ancora una volta le due “Frecce Nere” di Hamilton e Bottas. La Mercedes qui ha vinto tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017, mentre negli ultimi due anni è stata la Ferrari a centrare il gradino più alto del podio, prima con Sebastian Vettel (2018) e poi con Charles Leclerc (2019). La situazione attuale della Rossa, tuttavia, non fa certamente ben sperare in un risultato di prestigio: riuscirà il Cavallino Rampante a invertire la tendenza in vista delle due tappe italiane di Monza e del Mugello?

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 28 agosto

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 29 Agosto

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 alle 17:00)

Domenica 30 Agosto

15.10 Gara (differita su TV8 alle 16:30)