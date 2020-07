F1 2020, GP di Gran Bretagna: gli orari tv Sky e TV8 di Silverstone

Il Mondiale di F1 2020 torna in pista questo fine settimana sullo storico circuito di Silverstone, che darà vita al quarto round della stagione: il GP di Gran Bretagna

Dopo tre gare consecutive e un weekend di sosta, il Mondiale di F1 2020 è pronto a ricominciare la sua corsa e lo farà in questo fine settimana, quando sul circuito di Silverstone si spegneranno i semafori rossi sulla quarta tappa della stagione. Domenica 2 agosto, infatti, andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna, storico appuntamento del Circus iridato che verrà poi riproposto il weekend successivo sotto un altro nome, vale a dire “Gran Premio del 70esimo anniversario”, in onore dei 70 anni dal debutto della massima serie automobilistica proprio sulla pista di Sua Maestà.

Un circuito veloce e tecnico allo stesso tempo, che nelle ultime edizioni ha esaltato le caratteristiche delle due Frecce d’Argento (oggi diventate Nere) progettate dalla Mercedes. Il favorito, dopo due vittorie e un quarto posto, è ovviamente il Campione del Mondo in carica, un Lewis Hamilton che tuttavia dovrà vedersela tutti gli altri piloti della Stella: primo fra tutti il compagno di squadra Bottas, al quale si affiancano le sorprese “rosa” della stagione, vale a dire le due Racing Point di Stroll e Perez.

E le Ferrari? La Scuderia del Cavallino Rampante ha iniziato la stagione con il piede sbagliato e con una SF1000 decisamente poco performante, sia su circuiti da alto carico aerodinamico (come l’Hungaroring), sia in piste dove prevale, anche se di poco, la velocità in rettilineo. Silverstone non sarà da meno e per la Rossa, anche stavolta, sarà probabilmente una gara “in difesa”. In questo contesto si inserirà sicuramente la Red Bull, capitanata da un Max Verstappen affamato di vittoria. Una cosa è certa: lo spettacolo in pista non mancherà questo fine settimana!

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 31 Luglio

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

Sabato 1 Agosto

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (differita su TV8 alle 18:00)

Domenica 2 Agosto

15.10 Gara (differita su TV8 alle 18:00)