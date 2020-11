F1 2020, GP di Turchia: gli orari Sky e TV8 dell’Instanbul Park

Il Mondiale di F1 2020 torna in Turchia dopo nove anni dall'ultima vittoria di Sebastian Vettel con la Red Bull: la gara sull'Instanbul Park prenderà il via in anticipo alle ore 11:10

A due settimane di distanza dallo spettacolo offerto dalla Formula 1 sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Grande Circo della Velocità è pronto a tornare in pista questo weekend, nel quale farà il suo ritorno un’altra pista storica teatro, in passato, di grandi battaglie all’ultima staccata. Stiamo parlando del Gran Premio di Turchia, introdotto nel calendario iridato nel lontano 2005 e proseguito fino all’ultima edizione del 2011, vinta da Sebastian Vettel quando ancora correva per il team Red Bull Racing.

Un appuntamento che sarà anche l’ultimo in terra europea prima del “gran finale” in Bahrain e ad Abu Dhabi e che dona speranza alla Ferrari, visto che su questa pista è proprio Felipe Massa a detenere il maggior numero di vittorie, tre per la precisione contro i singoli successi conquistati nel tempo da Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton e il già citato Sebastian Vettel. Sarà una tappa fondamentale soprattutto per il Campione del Mondo in carica, un Hamilton ormai prossimo a festeggiare il suo settimo Titolo Piloti in carriera al volante di una Mercedes che ha già celebrato la vittoria di quello Costruttori, il settimo di fila dall’inizio dell’era turbo-ibrida, in quel di Imola.

La Turchia sarà veramente l’atto finale del Mondiale di F1 2020? Lo scopriremo proprio in questo fine settimana, quando l’azione sull’Instanbul Park sarà coperta in diretta dalla piattaforma Sky con il canale 207 Sky Sport F1. Il canale del digitale terrestre TV8, invece, trasmetterà il weekend di gara in differita, con le qualifiche e il Gran Premio in programma alle ore 18.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI TURCHIA

Venerdì 13 novembre



09.00-10.30 Prove libere 1

13.00-14.30 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

10.00-11.00 Prove libere 3

13.00-14.00 Qualifiche (differita su TV8 dalle 18:00)

Domenica 15 novembre

11.10 Gara (differita su TV8 dalle 18:00)