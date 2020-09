F1 2020, GP d’Italia: gli orari TV Sky e TV8 di Monza

Il Mondiale di F1 2020 non si ferma e riparte subito in vista del Gran Premio d'Italia, in scena questo fine settimana sullo storico Autodromo Nazionale di Monza

Dopo tanta attesa, questo fine settimana il Mondiale di F1 2020 è pronto a sbarcare in Italia e lo farà con la prima tappa tricolore in programma dal calendario iridato. In una stagione particolare come quella attuale, il Circus iridato aprirà le danze come da tradizione con il classicissimo Gran Premio d’Italia, al via sul Tempio della Velocità brianzolo che risponde al nome di Autodromo Nazionale di Monza.

Un circuito in cui tutti gli italiani sperano di ritrovare una Ferrari finalmente in forma, dopo la debaclé di cui si è resa protagonista nello scorso round di Spa-Francorchamps: nell’Università della Formula 1 la Rossa non ha certamente brillato, terminando la gara fuori dalla Top 10 sia con Sebastian Vettel che con Charles Leclerc. Si tratta di uno dei risultati più poveri degli ultimi anni, che non lascia presagire nulla di buono per quanto succederà sui 5.793 metri del tracciato situato all’interno del celebre parco di Monza.

La SF1000 non ha carico aerodinamico e non ha velocità punta per rintuzzare i continui attacchi di Red Bull e Mercedes, che al contrario continuano a mettere in bacheca risultati importanti per fuggire sempre di più in Campionato. Dal momento che Monza è molto simile a Spa in termini di setup richiesto per essere competitivi, le uniche speranze per il reparto corse di Maranello sono riposte in un weekend contraddistinto dalla pioggia, che potrebbe rimescolare drasticamente le carte in tavola e dare una mano alla monoposto del Cavallino Rampante.

In ogni caso, l’azione in pista del Gran Premio d’Italia 2020 sarà coperta in diretta sia dalla piattaforma Sky (con canale 207 dedicato Sky Sport F1) che dal canale TV8 del digitale terrestre, il quale comincerà la trasmissione in live dalle ore 15:00 con le qualifiche di sabato 5 settembre, a cui seguirà la gara delle 15:10 di domenica 6 settembre.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Venerdì 4 settembre

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 5 settembre

12.00-13.00 Prove libere 3 (differita su TV8 dalle 13:00)

15.00-16.00 Qualifiche (in diretta anche su TV8)

Domenica 6 settembre

15.10 Gara (in diretta anche su TV8)