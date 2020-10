F1 2020, GP Emilia Romagna: gli orari Sky e TV8 di Imola

Questo fine settimana il Mondiale di F1 2020 torna in uno dei quei circuiti che hanno fatto la storia dell'automobilismo a quattro ruote: date il benvenuto al GP dell'Emilia Romagna sull'Autodromo di Imola!

Nemmeno il tempo di festeggiare come si deve il nuovo record di vittorie (92) centrato da Lewis Hamilton nel GP del Portogallo… che il Mondiale di Formula 1 2020 è già pronto per la prossima sfida prevista dal calendario iridato. La massima serie automobilistica, infatti, tornerà subito in pista questo fine settimana e lo farà dando vita al tanto atteso Gran Premio dell’Emilia-Romagna, terza prova tricolore della stagione dopo quelle di Monza e del Mugello.

Un’altra novità assoluta per i protagonisti della F1… che in realtà rappresenta un ritorno in calendario che tanti, tantissimi appassionati stavano aspettando da tempo: al centro della scena, infatti, ci sarà il mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che ha ospitato la sua ultima gara della massima serie praticamente 14 anni, quando Michael Schumacher, nel 2006, si prese la rivincita sul rivale Fernando Alonso, al successo sulle rive del Santerno nell’edizione precedente.

Il GP dell’Emilia-Romagna, inoltre, sarà il banco di prova per quel format che potrebbe rappresentare il futuro timetable adottato dal Circus iridato: l’azione in pista inizierà come al solito nella giornata di venerdì, dove i piloti prenderanno confidenza con il tracciato italiano prima di lasciar spazio alla tradizionale conferenza stampa. Il weekend ufficiale, invece, prenderà vita al sabato con un’unica sessione di prove libere al mattino seguita dalle qualifiche del pomeriggio. Poi, alla domenica, la gara, tra l’altro anticipata rispetto ai consueti orari a cui siamo abituati.

Contestualmente non mancherà l’azione della Formula Renault Eurocup, serie monomarca cadetta per la F1 che darà spettacolo con Gara 1 al sabato e la seconda manche di domenica, giusto prima di lasciare la scena alla massima serie automobilistica. Rispetto al precedente weekend del Portogallo, la copertura televisiva del GP dell’Emilia-Romagna avverrà completamente in diretta, sia per quanto riguarda la piattaforma Sky che per il canale TV8 del digitale terrestre, che trasmetterà in live sie le qualifiche del sabato che il Gran Premio di domenica.

GLI ORARI TV DI SKY E TV8

Sabato 31 ottobre

10.00-11.30 Prove libere ufficiali

14.00-15.00 Qualifiche (diretta anche su TV8)

Domenica 1 novembre

13.10 Gara (diretta anche su TV8)