F1 2020: tutto pronto per la presentazione della nuova Ferrari

Domani 11 febbraio alle 18:30 la Ferrari presenterà la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Sebastian Vettel daranno la caccia al Mondiale di F1 2020

La lunga pausa invernale che ha mandato in letargo il Circus della Formula 1 sta finalmente per finire: i vari team della massima serie automobilistica hanno lavorato duramente in questi mesi per arrivare pronti alla presentazione delle loro nuove monoposto, tra le quali la prima a fare capolino sarà la prossima Ferrari con cui Charles Leclerc e Sebastian Vettel daranno la caccia al Mondiale 2020.

Domani 11 febbraio alle 18:30, per l’appunto, la Scuderia del Cavallino Rampante toglierà i veli alla sua nuova creazione in quel di Reggio Emilia, dove sarà allestito anche un maxi-schermo sul quale andranno in onda tutte le fasi della presentazione. Una scelta che va decisamente oltre le abitudini del marchio modenese, che dopo il duro lavoro delle scorse stagioni agonistiche è ormai pronto per tornare definitivamente sul tetto del mondo, mettendo in riga le rivali Mercedes e Red Bull.

FERRARI F1 2020: IL PRIMO FIRE-UP

Come ogni anno, prima dell’unveiling ufficiale la Scuderia Ferrari ha pubblicato un video teaser in cui si può sentire il primo rombo della nuova monoposto. Ma non è tutto, perchè negli scorsi giorni il primo simulacro è stato definitivamente messo insieme, al fine di iniziare i primi test funzionali al banco (il famoso “Seven Post Rig”). Chiamata con il nome del suo progetto, 671, la nuova Rossa ha iniziato e sta terminando i collaudi in vista dei test pre-stagionali, che prenderanno il via sul circuito di Barcellona-Catalunya con la prima tranche del 19-21 febbraio. Successivamente le nuove monoposto 2020 torneranno in pista dal 26 al 28 febbraio, mentre il 15 marzo, a Melbourne in Australia, scatterà la prima prova della nuova stagione agonistica.

Did you hear the news? We fired our new car into life yesterday 😍 2020 begins here. #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/pCC7du68sR — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 30, 2020

FERRARI F1 2020: LECLERC A JEREZ CON LA MULE CAR

Nel frattempo, la Ferrari ha deciso di portare avanti lo sviluppo delle nuove gomme 2020 da 18 pollici in collaborazione con la Pirelli, effettuando una giornata di test sul circuito di Jerez de la Frontera. Qui è sceso in pista Charles Leclerc con la “vecchia” SF90, prontamente modificata nel ruolo di “mule car”: nuove sospensioni, dischi freno dal diametro maggiore e un carico aerodinamico ridotto come quello che verrà utilizzato nel 2021 con il cambio di regolamento. Il pilota monegasco ha coperto la bellezza di 130 giri riportando delle sensazioni decisamente positive e approvando sia i nuovi pneumatici che i nuovi cerchi che vedremo nelle prossime stagioni.