F1 2021, GP Abu Dhabi: gli orari TV Sky e TV8

L’appuntamento che decreterà il nuovo Campione del Mondo di F1 2021 sarà quello di Abu Dhabi sul circuito Yas Marina

Siamo arrivati alla resa dei conti: con l’ultima vittoria in Arabia Saudita, Lewis Hamilton ha recuperato tutto lo svantaggio nei confronti del suo rivale Max Verstappen e ora i due rivali al Titolo di Campione del Mondo di F1 2021 si avvicinano all’appuntamento che decreterà il vincitore della stagione in corso.

Come ogni anno sarà lo Yas Marina Circuit a chiudere i giochi, sede del famosissimo Gran Premio di Abu Dhabi che andrà in scena a partire dalle ore 17 locali (quindi con il sole verso il tramonto) per terminare in notturna. Chi riuscirà ad avere la meglio? Il britannico della Mercedes oppure il giovane olandese della Red Bull? Lo scopriremo nell’ultimo round del Mondiale di F1 2021, che per l’occasione sarà trasmesso in diretta sia dalla piattaforma Sky Sport che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI

Venerdì 10 dicembre

10.30-11.30 Prove libere 1

14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 11 dicembre

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche

Domenica 12 dicembre – 14:00 Gara