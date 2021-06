F1 2021, GP d’Austria: gli orari TV Sky e TV8

Il secondo appuntamento in terra austriaca riporterà i protagonisti del Mondiale di F1 2021 sul circuito del Red Bull Ring: tutto è pronto per il Gran Premio d'Austria!

Per il Mondiale di F1 2021 è tempo di… back-to-back! Dopo la vittoria nello scorso GP di Stiria, l’olandese Max Verstappen punta a far doppietta sul circuito del Red Bull Ring, dove in questo fine settimana prenderà il via il secondo round consecutivo in quel di Spielberg con il locale Gran Premio d’Austria. Un appuntamento che permetterà a tutti i protagonisti del Circus iridato di rivedere com’è andata sette giorni fa, al fine di scovare i miglioramenti necessari per attaccare in maniera ancora più decisa le posizioni importanti della Classifica Piloti.

Ci aspettiamo una Red Bull sempre sugli scudi, ma anche una Mercedes e un Hamilton più convinti di tornare sul gradino più alto del podio. E la Ferrari? Nel GP di Stiria il duo Leclerc – Sainz si è fatto valere e ha mostrato un’interessante competitività che, ora, va solamente concretizzata in maniera più costante. Sarà l’appuntamento decisivo per rivedere la Rossa nei primi tre? Lo scopriremo nel weekend del Gran Premio d’Austria, che sarà nuovamente trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

Venerdì 2 luglio



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 3 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 4 luglio – 15:00 Gara (TV8 dalle 19:30)