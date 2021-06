F1 2021, GP d’Azerbaijan: gli orari TV Sky e TV8 di Baku

Le monoposto più veloci del mondo sono pronte a tornare in pista sul circuito cittadino di Baku, sede del Gran Premio dell'Azerbaijan

Lo scorso appuntamento di Monaco ha invertito le sorti del Mondiale di F1 2021: la vittoria di Max Verstappen, infatti, ha permesso non solo all’olandese di scavalcare Lewis Hamilton (settimo al traguardo) in classifica piloti, ma anche alla Red Bull di mettersi dietro la Mercedes in quella costruttori, anche se per un solo punto di vantaggio. A due settimane di distanza la sfida si ripeterà su un altro circuito cittadino, quello di Baku che, dal 2017, è la sede privilegiata del Gran Premio d’Azerbaijan, al via in questo weekend e di fatto settima prova della stagione in corso.

A parte il successo inaugurale di Daniel Ricciardo, questa pista è diventata nel tempo il terreno di caccia della Casa della Stella a Tre Punte, prima con Hamilton (nel 2018) e poi con Valtteri Bottas (nel 2019), che sicuramente vorrà rifarsi dopo il brutto ritiro a Montecarlo per il problema incontrato all’anteriore destra durante il pit-stop. Le Frecce Nere, tuttavia, dovranno stare attente alle monoposto “con le ali”, che a quanto pare dall’anno scorso hanno guadagnato terreno e non sono più disposte a stare dietro a guardare.

Lo stesso si può dire per la Ferrari, sfortunata a Monaco con un Charles Leclerc impossibilitato a partire per danni alla vettura causati dall’incidente durante le qualifiche… ma allo stesso tempo capace di tenere alta la testa grazie al secondo posto conquistato dal compagno di squadra Carlos Sainz. Si tratta del primo podio della stagione per la “Rossa”, che presto potrebbe trasformarsi in una prima, importante, vittoria. Arriverà proprio a Baku? Lo scopriremo in questo fine settimana, quando il Gran Premio d’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AZERBAIJAN

Venerdì 4 giugno



10.30-11.30 Prove libere 1

14.00-15.00 Prove libere 2

Sabato 5 giugno

11.00-12.00 Prove libere 3

14.00-15.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:00)

Domenica 6 giugno – 14:00 Gara (TV8 dalle 18:00)