F1 2021, GP degli Stati Uniti: gli orari Tv Sky e TV8 di Austin

La lotta all'ultima staccata tra Verstappen e Hamilton continuerà questo weekend con il Gran Premio degli USA, al via sul Circuit of the Americas

Lo scorso Gran Premio di Turchia ha riservato una doccia fredda a Lewis Hamilton: una strategia ai box poco efficace quando era in rimonta dalla 11esima casella in griglia gli ha permesso di centrare solamente il quinto posto sotto la bandiera a scacchi, a fronte della seconda posizione messa in cassaforte dal rivale Max Verstappen.

Ora l’olandese ha sei punti di vantaggio sul Campione del Mondo britannico, che dovrà cercare di reagire subito a questa sconfitta con la prossima tappa prevista dal calendario iridato, vale a dire il Gran Premio degli Stati Uniti. Occhi puntati, quindi, su qualifiche e gara, che come al solito verranno trasmessi in diretta dalla piattaforma Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI

Venerdì 22 ottobre



18.30-19.30 Prove libere 1

22.00-23.00 Prove libere 2

Sabato 23 ottobre

20.00-21.00 Prove libere 3

23.00-00.00 Qualifiche (TV8 dalle 23:50)

Domenica 24 ottobre – 21:00 Gara (TV8 dalle 23:00)