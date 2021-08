F1 2021, GP del Belgio: gli orari TV Sky e TV8 di Spa-Francorchamps

Il Mondiale di F1 2021 è pronto a tornare in pista con l'appuntamento del Belgio, che si correrà come da tradizione sul circuito di Spa

Le vacanze sono finite per tutti… anche per i protagonisti del Mondiale di Formula 1 2021, che questa domenica torneranno a far divertire tutti gli appassionati con la prossima tappa prevista dal calendario iridato. Questa settimana, infatti, ci condurrà verso il Gran Premio del Belgio, storico appuntamento che fin dal lontano 1985 si disputa nella splendida location del circuito di Spa-Francorchamps.

Si tratta di una pista tecnicamente simile a quella di Monza e che quindi richiede un assetto a basso carico aerodinamico con cui si prediligono alte velocità di punta, le quali sono state la carta vincente della Ferrari nel 2018 e nel 2019 rispettivamente con Sebastian Vettel e con Charles Leclerc. Quest’anno, tuttavia, i “nostri” sono piuttosto staccati dagli avversari di Mercedes e Red Bull, ancora ampiamente in lotta per il Titolo con Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il Campione del Mondo in carica ha approfittato del ritiro a Silverstone e della brutta prestazione in Ungheria del suo rivale e ora occupa la testa della Classifica Piloti con otto punti di vantaggio sull’olandese. Sarà in grado di tenerlo dietro ancora una volta? Lo scopriremo nell’imminente Gran Premio del Belgio, che come da tradizione sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO

Venerdì 27 agosto



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 28 agosto

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 29 agosto – 15:00 Gara (TV8 dalle 18:00)