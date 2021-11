F1 2021, GP dell’Arabia Saudita: gli orari Tv Sky e TV8 di Jeddah

Il penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 andrà in scena sull'inedito circuito cittadino di Jeddah, in Arabia Saudita

Dopo la vittoria nello scorso Gran Premio del Qatar, Lewis Hamilton è pronto a far debuttare ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2021 nell’inedita cornice del Gran Premio dell’Arabia Saudita, di fatto la penultima tappa della stagione prima del “gran finale” sullo Yas Marina di Abu Dhabi. Un appuntamento completamente nuovo per il Circus iridato, che correrà sugli oltre sei chilometri del circuito di Jeddah: con 27 curve e tre zone DRS, questa diventerà la pista cittadina più lunga e veloce (si stimano 252,8 km/h di media oraria) della massima serie automobilistica.

Su un tracciato del genere, la sfida mondiale tra Hamilton e il suo rivale Max Verstappen (ancora in testa al Campionato con otto punti di vantaggio) diventerà ancora più incandescente. Non vedete l’ora di scoprire chi sarà il prossimo Campione del Mondo di F1, vero? Allora non perdetevi l’imminente Gran Premio dell’Arabia Saudita, che sarà trasmesso in diretta dalla piattaforma Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’ARABIA SAUDITA

Venerdì 3 dicembre



14.30-15.30 Prove libere 1

18.00-19.00 Prove libere 2

Sabato 4 dicembre

15.00-16.00 Prove libere 3

18.00-19.00 Qualifiche (TV8 dalle 21:00)

Domenica 5 dicembre – 18:30 Gara (TV8 dalle 21:00)