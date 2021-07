F1 2021, GP di Ungheria: gli orari TV Sky e TV8 dell’Hungaroring

L'ultimo round prima della pausa estiva per il Mondiale di F1 2021 scatterà in Ungheria sul circuito di Budapest

Il Mondiale di Formula 1 2021 si avvicina alle tanto attese “ferie estive”… ma prima di andare in vacanza i protagonisti del Circus iridato saranno chiamati ad affrontare un ultimo appuntamento iridato in questo fine settimana. Sul circuito di Budapest, l’Hungaroring, si accenderanno infatti i motori del Gran Premio di Ungheria, che riproporrà la sfida al vertice già vista a Silverstone tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Nonostante il ritiro accusato durante il primo giro di gara, il pilota della Red Bull è ancora in testa al Campionato con otto punti di vantaggio sul suo avversario e potrà rifarsi alla grande su una pista, quella ungherese, che dovrebbe premiare il carico aerodinamico della RB16-B contro le performance della rivale Mercedes W12. Occhi puntati, però, anche sulla Ferrari, che in Gran Bretagna ha ben figurato con un Charles Leclerc in testa per 49 giri prima del sorpasso all’ultimo portato a termine dal Campione del Mondo in carica.

Il Gran Premio di Ungheria, l’ultimo prima della pausa estiva che terminerà con il successivo GP di Spa-Francorchamps del 27-29 agosto, sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport F1 e in differita da TV8 sul digitale terrestre, che come al solito coprirà solamente le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI UNGHERIA

Venerdì 30 luglio



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 31 luglio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche (TV8 dalle 18:30)

Domenica 1 agosto – 15:00 Gara (TV8 dalle 18:00)