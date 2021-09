F1 2021, GP d’Italia: gli orari Tv Sky e TV8 di Monza

Il Gran Premio d'Italia a Monza sarà la seconda occasione in cui il Mondiale di F1 2021 sperimenterà il format della Sprint Qualifying

Finalmente ci siamo: a dodici mesi di distanza dall’impresa di Pierre Gasly con l’Alpha Tauri, questo fine settimana il Mondiale di F1 2021 tornerà a dare spettacolo nel Tempio della Velocità, quell’Autodromo di Monza che ospiterà l’attesissimo Gran Premio d’Italia alla sua 92esima edizione. Quest’anno tutti gli occhi sono puntati sull’accesso duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che si daranno battaglia nel secondo weekend di gara in cui prenderà vita il format della Sprint Qualifying.

Nella giornata di venerdì, quindi, si terranno le qualifiche per la conquista del miglior tempo sul giro lanciato, mentre al sabato si accenderà la luce verde per la corsa a distanza ridotta che assegnerà non solo parte del punteggio del fine settimana… ma che definirà anche la griglia di partenza per il GP vero e proprio di domenica. L’appuntamento di Monza, stavolta, sarà trasmesso in diretta sia dalla piattaforma Skysport F1 che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’ITALIA

Venerdì 10 settembre



14.30-15.30 Prove libere 1

18.00-19.00 Qualifiche

Sabato 11 settembre

12.00-13.00 Prove libere 2

16.30-17.00 Sprint Qualifying

Domenica 12 settembre – 15:00 Gara