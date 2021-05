F1 2021, GP Monaco: gli orari TV Sky e TV8 di Montecarlo

Il Mondiale di F1 2021 è pronto a tornare in pista con il quinto appuntamento della stagione, che segnerà il ritorno del Gran Premio di Monaco dopo un anno di "pausa"

L’anno scorso ha dovuto sventolare preventivamente bandiera bianca causa Covid-19… per cui in questa stagione è pronto a rifarsi con gli interessi! Il Gran Premio di Monaco, quinto round del Mondiale di F1 2021, stavolta è stato confermato e farà divertire gli appassionati della massima serie automobilistica nell’imminente weekend del 20-23 maggio: sui 3.337 metri del circuito di Monte Carlo l’azione non mancherà di certo e metterà alla prova il talento del leader iridato Lewis Hamilton contro l’aggressività del giovane Max Verstappen, staccato di soli 14 punti in Classifica Piloti.

Per quanto veloce e competitiva, nel precedente round spagnolo la Red Bull dell’olandese non ha potuto nulla contro la superiorità della “Freccia Nera” numero 44 della Mercedes, che attualmente occupa il primo posto anche nella Classifica Costruttori davanti al team di Milton Keynes e alla McLaren. La Ferrari, invece, deve ancora recuperare qualcosa in termini di prestazioni per tenere il ritmo del gruppo davanti: fino ad oggi il miglior risultato stagionale del suo capitano Charles Leclerc è stato il quarto posto sotto la bandiera a scacchi (ad Imola e a Barcellona), che si spera possa diventare presto un podio a dimostrazione del grande lavoro messo a punto negli stabilimenti di Maranello.

A Montecarlo l’ultimo acuto del Cavallino Rampante è datato 2017, quando il tedesco Sebastian Vettel fece doppietta con l’allora compagno di squadra Kimi Raikkonen davanti all’australiano Daniel Ricciardo. Il pilota della Red Bull vinse poi l’edizione successiva, mentre quella del 2019, l’ultima disputata prima che l’emergenza Coronavirus destabilizzasse i piani della stagione 2020, è firmata Lewis Hamilton, proprio come quella del 2016. Saprà il “Re Nero” mettere in riga nuovamente i suoi avversari? Lo scopriremo in questo fine settimana quando prenderà vita il GP di Monaco, trasmesso in diretta sia dalla piattaforma Sky Sport che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI MONACO

Giovedì 20 maggio



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 22 maggio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 23 maggio – 15.00 Gara