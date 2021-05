F1 2021, GP Spagna: gli orari TV Sky e TV8 di Barcellona

Il primo back-to-back del Mondiale di F1 2021 prenderà vita questo fine settimana sul circuito di Barcellona-Catalunya, sede dell'ormai storico Gran Premio di Spagna

Dal Portogallo alla vicina Spagna il passo è veramente breve per il Mondiale di Formula 1 2021, pronto a dare spettacolo anche in questo fine settimana con il primo back-to-back della stagione. La location? Il famosissimo circuito di Barcellona-Catalunya, sede dello storico Gran Premio di Spagna che, dal 2017, è ormai terra di conquista indiscussa per la Mercedes e per il suo capitano, Lewis Hamilton.

Il pilota britannico non ha sbagliato veramente nulla nello scorso appuntamento di Portimao, dove non solo ha confermato la sua superiorità sul compagno di squadra Valtteri Bottas… ma anche staccato di quasi trenta secondi al traguardo il suo diretto rivale in Campionato, un Max Verstappen mai veramente in grado di avvicinarlo nonostante i recenti progressi mostrati in pista dalla Red Bull. Con questo ennesimo successo Hamilton ora ha un distacco di ben 8 punti in Classifica Piloti dall’olandese, che salgono addirittura a 32 nei confronti del “terzo incomodo” Lando Norris.

Il giovanissimo pilota della McLaren non ha brillato sul sali-scendi di Portimao ma è stato capace di mettersi dietro la prima delle Ferrari di Charles Leclerc, sesta al traguardo ma staccata di quasi un minuto dalla Mercedes numero 44. Le Rosse stanno crescendo, ma non con il ritmo che tutti ci aspettavamo. Cambierà qualcosa nell’imminente Gran Premio di Spagna? Lo scopriremo in questo fine settimana di gara, che verrà coperto in diretta sia dalla piattaforma Sky Sport che dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA

Venerdì 7 maggio



11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 8 maggio

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 9 maggio – 15.00 Gara