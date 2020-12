F1 2021: Mick Schumacher sarà pilota ufficiale in Haas

Ora è ufficiale: il figlio del grande Michael Schumacher, il giovane Mick, correrà in Formula 1 il prossimo anno facendo coppia con Nikita Mazepin in Haas

Dopo nove anni di assenza, uno Schumacher tornerà a correre su una monoposto da Formula 1: dopo avervelo anticipato, oggi possiamo confermarvi ufficialmente che il giovane Mick, figlio del grande Michael sette volte Campione del Mondo, sarà sulla griglia di partenza della stagione 2021 con i colori del team americano Haas.

Un’esperienza completamente nuova per il pilota tedesco, di cui avrà un assaggio nel prossimo fine settimana quando scenderà in pista nelle FP1 del Gran Premio di Abu Dhabi proprio con la VF-20 motorizzata Ferrari, la quale poi lo accompagnerà il 15 dicembre nei Test per Giovani Piloti sempre presso il circuito di Yas Marina. Nel frattempo dovrà dare il meglio di sé questo weekend in Formula 2, quando correrà le ultime due gare decisive verso il Titolo Mondiale: attualmente Mick è in testa alla classifica della serie cadetta con 14 punti di vantaggio su Callum Ilott e ben 43 nei confronti del russo Nikita Mazepin, con il quale condividerà il box il prossimo anno in F1.

“Essere sulla griglia di partenza della Formula 1 l’anno prossimo mi rende incredibilmente felice e sono semplicemente senza parole – ha commentato Mick Schumacher, pupillo della Ferrari Driver Academy – Vorrei ringraziare il Team Haas F1, la Scuderia Ferrari e l’Academy del Cavallino per aver riposto la loro fiducia in me. Voglio anche riconoscere l’amore verso i miei genitori, so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di correre in Formula 1: darò il massimo, come faccio sempre, e non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio il prima possibile”.