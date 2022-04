F1 2022, GP d’Australia: gli orari Tv Sky e TV8 di Melbourne

Terzo round del Mondiale di F1 2022: dopo l'Arabia Saudita il Circus iridato si sposta a Melbourne per il Gran Premio d'Australia

Dopo l’esordio scoppiettante delle Ferrari in Bahrain, il Mondiale di F1 2022 ha riservato una grande sorpresa nello scorso GP d’Arabia Saudita: Leclerc e Sainz, infatti, hanno dovuto piegarsi alla forza di volontà del Campione del Mondo in carica, un Max Verstappen che ha fatto valere il suo “numero 1” ritornando di fatto sul gradino più alto del podio.

Con questa vittoria il pilota della Red Bull è ora terzo in classifica con venti punti di distacco da Leclerc, che dovrà difendere strenuamente la sua leadership nel terzo round della stagione ormai ai blocchi di partenza per questo fine settimana. Dall’8 al 10 aprile, infatti, si accenderanno i motori del Gran Premio d’Australia sul circuito Albert Park di Melbourne, rinnovato in diversi punti dopo la battuta d’arresto di due anni fa a causa della pandemia da Coronavirus. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta dal canale Sky Sport F1 e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre: qua sotto il time-table con fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

Venerdì 8 aprile

5.00-6.00 Prove libere 1

8.00-9.00 Prove libere 2

Sabato 9 aprile

5.00-6.00 Prove libere 3

8.00-9.00 Qualifiche (in differita su TV8 dalle 14:00)

Domenica 10 aprile – 7:00 Gara (in differita su TV8 dalle 14:00)