F1 2022, GP degli Stati Uniti: gli orari Tv Sky e TV8 di Austin

Il Mondiale di F1 2022 continua la sua corsa con la prossima tappa del calendario, il Gran Premio degli Stati Uniti

Anche se il Titolo Piloti è già stato assegnato a Max Verstappen in quel di Suzuka, il Mondiale di F1 2022 è pronto a dare nuovamente spettacolo continuando la sua corsa con il prossimo appuntamento previsto dal calendario iridato. Stavolta il Grande Circo della Velocità si sposta in America per il Gran Premio degli Stati Uniti, da anni ormai organizzato sul famoso Circuit of The Americas disegnato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke.

Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso in diretta sia dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207) che dal canale TV8 del digitale terrestre: tutti gli appassionati, quindi, potranno seguire in tempo reale quello che accadrà per l’assegnazione del Titolo Costruttori 2022. Qua sotto il time-table aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI

Venerdì 21 ottobre

21.00-22.00 Prove libere 1

00.00-01.00 Prove libere 2

Sabato 22 ottobre

21.00-22.00 Prove libere 3

00:00-01.00 – Qualifiche

Domenica 23 ottobre – 21:00 Gara