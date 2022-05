F1 2022, GP degli Stati Uniti: gli orari TV Sky e TV8 di Miami

Dopo Imola, il Mondiale di F1 2022 si sposta su uno dei nuovissimi circuiti di questa stagione, quello cittadino di Miami (USA)

Dopo lo spettacolare GP dell’Emilia-Romagna a Imola, il Mondiale di F1 2022 riprende la sua corsa iridata e lo farà in questo fine settimana con una gara del tutto inedita, la quale prenderà vita su un tracciato altrettanto esclusivo che sarà conosciuto per la prima volta da piloti e addetti ai lavori. Stiamo parlando del Gran Premio degli Stati Uniti, che va ad affiancarsi a quello delle Americhe di Austin ma che, per l’occasione, inaugurerà la nuova pista cittadina di Miami, situata nei pressi dell’Hard Rock Stadium e della famosa località di Miami Beach.

Sarà una sfida elettrizzante per tutti gli appassionati di Formula 1, che potranno apprezzare un circuito della lunghezza di quasi 5 chilometri e mezzo con due rettilinei importanti e altrettante zone DRS, indispensabili per agevolare il sorpasso tra le monoposto e la bagarre in pista. Il Gran Premio di Miami sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport F1 (207), mentre TV8 del digitale terrestre si occuperà di recuperare in differita le qualifiche e la gara di domenica. Qua sotto il time-table ufficiale aggiornato agli orari italiani.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI MIAMI

Venerdì 6 maggio

20.30-21.30 Prove libere 1

23.30-00.30 Prove libere 2

Sabato 7 maggio

19.00-20.00 Prove libere 3

22:00 – Qualifiche (differita TV8 dalle 23:30)

Domenica 8 maggio – 21:30 Gara (differita TV8 dalle 23:00)