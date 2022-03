F1 2022, GP del Bahrain: gli orari Tv Sky e TV8

Il Mondiale di F1 2022 è pronto ad accendere i motori con la prima tappa della stagione, il Gran Premio del Bahrain sul circuito Sakhir

Archiviati i test pre-stagionali, il Mondiale di F1 2022 è pronto a dare spettacolo portando in pista tutte le novità che vi abbiamo anticipato durante l’inverno. La prima tappa in cui vedremo finalmente in azione le monoposto ad “effetto suolo” sarà il Gran Premio del Bahrain, promosso ad appuntamento inaugurale dall’anno scorso al posto del round di Melbourne, in Australia, che invece è stato spostato al weekend dell’8-10 aprile prima di quello di fine mese sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

La stagione si preannuncia davvero avvincente: Max Verstappen, con la Red Bull, arriva da Campione del Mondo in carica e vorrà difendere il Titolo conquistato ai danni del capitano della Mercedes, Lewis Hamilton, che quest’anno avrà al suo fianco non Valtteri Bottas ma la new-entry George Russell. La Scuderia Ferrari, invece, ha confermato le sue due prime guide, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sperando di riuscire a tornare presto in vetta al Campionato con la nuovissima F1-75. L’impresa sarà raggiunta? Lo scopriremo solo gustandoci il Campionato di F1 2022, che in Bahrain sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport F1 e in differita da TV8 sul digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Venerdì 18 marzo

12.30-13.30 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 19 marzo

13.00-14.00 Prove libere 3

16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 20 marzo – 17:00 Gara