F1 2022, GP del Canada: gli orari Tv Sky e TV8 di Montreal

Il Mondiale di F1 2022 torna in Canada sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve: ecco il time-table ufficiale degli orari italiani

A tre anni di distanza dall’ultima edizione disputata, il Mondiale di F1 2022 è pronto a ritornare nella terra del mai dimenticato Gilles Villeneuve: la pandemia da Covid-19 è in progressivo allentamento e questo ha convinto gli organizzatori del Circus iridato a far tornare in calendario il Gran Premio del Canada, che prenderà vita questo fine settimana (17-19 giugno) sul difficile circuito cittadino di Montreal – lungo 4.361 metri e ubicato nel Parc Jean-Drapeau sull’Isola di Notre-Dame.

Si tratta di una pista in cui Lewis Hamilton, dal 2015, ha vinto ben quattro edizioni, ma che si prospetta un’incognita per tutti i team visto il cambio regolamentare sulle monoposto avvenuto all’inizio dell’anno. La sfida sarà ancora una volta circoscritta a Ferrari e Red Bull? Lo scopriremo proprio nel Gran Premio del Canada, che sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport F1 (207) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL CANADA

Venerdì 17 giugno

20.00-21.00 Prove libere 1

23.00-00.00 Prove libere 2

Sabato 18 giugno

19.00-20.00 Prove libere 3

22:00-23.00 – Qualifiche (su TV8 dalle 23:30)

Domenica 19 giugno – 20:00 Gara (su TV8 dalle 21:30)