F1 2022, GP dell’Arabia Saudita: gli orari Tv Sky e TV8

Il secondo appuntamento del Mondiale di F1 2022 andrà in scena sul circuito di Jeddah, in Arabia Saudita

Il Mondiale di F1 2022 è cominciato nel segno… della Ferrari! In una gara che ha tenuto con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, il capitano della Scuderia di Maranello (Charles Leclerc) è riuscito a riportare la Rossa sul gradino più alto del podio, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz con la seconda F1-75. Terzo posto per il britannico Lewis Hamilton, mentre fuori dai giochi il Campione del Mondo in carica Max Verstappen per noie meccaniche di affidabilità.

Un grande inizio per l’edizione 2022 del Campionato di Formula 1, che continuerà questo fine settimana con la seconda tappa prevista dal calendario: dopo il Bahrain è il turno dell’Arabia Saudita con il circuito di Jeddah, sul quale l’azione in pista sarà trasmessa in diretta dal canale Sky Sport F1 e in differita dall’emittente TV8 del digitale terrestre. Qua sotto tutti gli orari ufficiali.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELL’ARABIA SAUDITA

Venerdì 25 marzo

15.00-16.00 Prove libere 1

18.00-19.00 Prove libere 2

Sabato 26 marzo

15.00-16.00 Prove libere 3

18.00-19.00 Qualifiche (in differita su TV8 dalle 20:15)

Domenica 27 marzo – 19:00 Gara (in differita su TV8 dalle 19:30)