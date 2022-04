F1 2022, GP dell’Emilia-Romagna: gli orari Sky e TV8 di Imola

Il Mondiale di F1 2022 fa tappa finalmente sul circuito di Imola, primo appuntamento in cui si correrà la Sprint Qualifying Race assieme al Gran Premio

Il grande momento atteso da tutti gli appassionati di Formula 1 è finalmente arrivato: nel weekend 22-24 aprile, infatti, il Mondiale di F1 2022 farà tappa sullo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per dare vita a quel Gran Premio dell’Emilia-Romagna che rappresenta, di fatto, anche il primo appuntamento tricolore della stagione in corso. Sarà un evento da non perdere (qui l’articolo con il link per acquistare i biglietti dal vivo, siete ancora in tempo!), anche perchè andrà in scena la prima Sprint Qualifying Race del Campionato durante la giornata di sabato, succulento antipasto della gara vera e propria di domenica.

Rispetto alle precedenti tappe, quella di Imola sarà trasmessa in diretta sia dal canale dedicato Sky Sport F1 (207) che da TV8 sul digitale terrestre, il quale coprirà sostanzialmente tutte le sessioni importanti del weekend (qualifiche del venerdì, Sprint Race del sabato e Gran Premio della domenica). Qua sotto il time-table aggiornato per non perdere nemmeno un minuto di azione in pista!

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI IMOLA

Venerdì 22 aprile

13.30-14.30 Prove libere 1

17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 23 aprile

12.30-13.30 Prove libere 2

16:30 – Sprint Qualifying Race

Domenica 24 aprile – 15:00 Gara