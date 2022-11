F1 2022, GP di Abu Dhabi: gli orari Tv Sky e TV8

L'ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2022 sarà il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina

Il Mondiale di F1 2022 è pronto al suo Gran Finale: dopo la tappa di Interlagos, la massima serie automobilistica sta per tornare in pista per l’ultima volta in questa stagione con il Gran Premio di Abu Dhabi, tradizionale appuntamento di fine anno che andrà in scena anche questa volta sul difficile e intricato circuito di Yas Marina.

Con i Titoli Piloti e Costruttori già assegnati, ci aspettiamo un gran spettacolo in pista dove i piloti potranno correre solo per il piacere di conquistare il gradino più alto del podio. Riuscirà Max Verstappen a centrare la terza vittoria consecutiva ad Abu Dhabi per la Red Bull? Lo scopriremo in questo fine settimana, quando il GP di Yas Marina sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI ABU DHABI

Venerdì 18 novembre

16.30-17.30 Prove libere 1

20.30-21.30 Qualifiche (in differita su TV8 il 12 novembre alle 19:45)

Sabato 19 novembre

16.30-17.30 Prove libere 2

20:30 – Sprint Qualifying Race (differita su TV8 alle 21:30)

Domenica 20 novembre – 19:00 Gara (differita su TV8 alle 21:30)