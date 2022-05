F1 2022, GP di Spagna: gli orari Tv Sky e TV8 di Barcellona

Il Mondiale di F1 2022 prosegue la sua corsa con il Gran Premio di Spagna, tappa che sarà organizzata sullo storico circuito di Barcellona

A due settimane di distanza dalla vittoria di Max Verstappen sull’inedito circuito cittadino di Miami, il Mondiale di F1 2022 si appresta a tornare in Europa per la nuova tappa prevista dal calendario iridato. Nel weekend del 20-22 maggio, infatti, torneranno a rombare i motori per il Gran Premio di Spagna, che come da tradizione prenderà vita sullo storico circuito di Barcellona-Catalunya il quale è stato teatro, tra le altre cose, anche dei test pre-stagionali nel mese di febbraio.

Si tratta di una pista molto veloce che negli ultimi anni ha premiato il gran motore e l’aerodinamica sopraffina della Mercedes, ma che in questa stagione potrà riservare diverse sorprese per via dei nuovi equilibri che si sono stabiliti fin dall’inizio del Campionato. Chi riuscirà a spuntarla? Lo scopriremo in questo fine settimana, quando il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta sia dal canale specializzato Sky Sport F1 (207) sia dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto gli orari aggiornati al time-table italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA

Venerdì 20 maggio

14.00-15.00 Prove libere 1

17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 21 maggio

13.00-14.00 Prove libere 3

16:00 – Qualifiche

Domenica 22 maggio – 15:00 Gara