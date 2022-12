F1 2023: Frederic Vasseur sarà il nuovo team manager della Scuderia Ferrari

Con un comunicato ufficiale il reparto corse del Cavallino ha annunciato l’arrivo dell’ex-boss della Sauber-Alfa Romeo. Inizierà una nuova era a Maranello?

Ora è ufficiale: dopo le varie speculazioni delle scorse settimane e l’approdo di Andreas Seidl in Sauber, l’ex-team principal dell’Alfa Romeo in Formula 1, Frederic Vasseur, sarà il nuovo capo della Scuderia Ferrari per la stagione agonistica 2023, nella quale prenderà il posto del dimissionario Mattia Binotto. L’ingegnere francese inizierà a lavorare in quel di Maranello dopo le feste di Natale, dal 9 gennaio 2023, con il compito di riportare una volta per tutte la “Rossa” sul gradino più alto del podio della massima serie automobilistica.

“Siamo felici di dare il benvenuto in Ferrari a Frederic Vasseur come nostro Team Principal – ha commentato l’AD Benedetto Vigna – Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”.

Queste, invece, le parole di Frederic Vasseur: “Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Dal mio punto di vista la Ferrari rappresenta l’apice del motorsport: non vedo l’ora di cominciare a lavorare con un team talentuoso, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”.