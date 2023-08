F1 2023, GP Paesi Bassi: Verstappen vola in pole position, Norris secondo

Max Verstappen ritorna in pole position grazie ad una performance maiuscola sul tracciato di casa di Zandvoort. Il pilota Red Bull precede Lando Norris, secondo su McLaren, e George Russell, terzo su Mercedes.

Max Verstappen ha fatto gli onori di casa nelle qualifiche valide per il Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1. Il campione del mondo in carica è stato inarrestabile nella terza sessione: nell’ultimo giro a disposizione ha registrato il miglior tempo di 1’10”567 e, di conseguenza, si è impossessato della pole position. Troppo distanti gli avversari del pilota Red Bull: Lando Norris, secondo classificato, si è beccato oltre mezzo secondo di distacco con la sua McLaren.

Il britannico, tuttavia, domani potrà partire in prima fila e provare a mettere i bastoni tra le ruote. Risposta positiva da parte di Mercedes con George Russell, terzo, mentre Alexander Albon ha di nuovo sorpreso tutti in condizioni meteo difficili – in Q1 si è partiti con asfalto bagnato, per poi montare le gomme d’asciutto nella successiva Q2 – e si è aggiudicato il quarto posto con la Williams.

Leclerc finisce contro le barriere

Nonostante l’Aston Martin sempre più in difficoltà, Fernando Alonso ha piazzato il quinto tempo in Q3, precedendo il connazionale Carlos Sainz su Ferrari al sesto posto. Prestazione opaca per Sergio Perez, settimo con l’altra Red Bull e seguito da Oscar Piastri, ottavo su McLaren. Giornata da dimenticare per Charles Leclerc, finito contro le barriere a causa di un suo errore in un momento cruciale delle prove cronometrate. Il monegasco scatterà dalla nona casella di partenza, davanti a Logan Sargeant su Williams, anche lui autore di un incidente in Q3.

Fuori dalla Top 10 Lance Stroll, 11° su Aston Martin. Continua il momento nero di Alpine: Pierre Gasly è 12°, addirittura Esteban Ocon è 17°. Male anche Lewis Hamilton, 13° su Mercedes. Arranca ancora Haas con Nico Hulkenberg 15° e Kevin Magnussen 18°, così come l’Alfa Romeo con Guanyu Zhou 16° e Valtteri Bottas 19°. AlphaTauri è 14esima con Yuki Tsunoda, mentre Liam Lawson – chiamato all’ultimo per sostituire l’infortunato Daniel Ricciardo dopo le prove libere di ieri – occupa il fondo della classifica.

F1 2023, GP Paesi Bassi: classifica qualifiche