F1: a Sciocolà 2019 arriva la Ferrari F2004 di Schumacher… tutta di cioccolato!

Il maestro Mirco Della Vecchia presenterà nell'edizione 2019 di Sciocolà una riproduzione in cioccolato a grandezza reale della Ferrari F2004 del Kaiser tedesco

Sono molte le monoposto rimaste nel cuore degli appassionati della Formula 1, ma allo stesso sono pochissime quelle che hanno vinto così tanto da entrare nella Hall of Fame della massima serie automobilistica. Tra queste non può mancare la mitica Ferrari F2004 protagonista nelle mani di Michael Schumacher e di Rubens Barrichello, capace di artigliare il gradino più alto del podio per 15 volte su 18 round della stagione 2004.

Di questi sono 13 i successi messi in cassaforte dal Kaiser tedesco, ai comandi di una Rossa che è entrata nella storia per il maggior numero di vittorie conseguite proprio dal pilota nato a Kerpen in una singola stagione. Per questo motivo Schumi rimane ancora oggi uno dei piloti più forti della Formula 1, oltre che uno dei più amati da tutto il popolo ferrarista: una fama che ha convinto il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia a rendergli omaggio nell’anno del suo 50esimo compleanno, realizzando per l’edizione 2019 di Sciocolà una F2004… completamente di cioccolato!

UN’OPERA D’ARTE A TUTTA VELOCITA’

Quest’anno l’edizione del festival più goloso dell’Emilia-Romagna potrà quindi contare su una scultura di assoluto prestigio: la F2004 realizzata dal maestro Mirco Della Vecchia in collaborazione con l’artista aretino Alessandro Marrone sarà proposta a grandezza naturale con le stesse dimensioni della vettura originale. La differenza, ovviamente, sarà la sua consistenza, per la quale sono stati utilizzati ben 20 quintali di cioccolato italiano offerto da Callebaut; i prodotti per le rifiniture, invece, saranno offerti da S.i.l.e.a.

L’opera d’arte in omaggio di Michael Schumacher verrà presentata al pubblico e alle istituzioni durante la giornata di venerdì 1 novembre, assieme alla Scuderia Ferrari Club Modenza “Enzo Ferrari”. In quest’occasione sarà presente anche il giornalista Leo Turrini, che sarà protagonista di un racconto sui principali momenti e aneddoti della carriera e della vita del Campione tedesco. Turrini, inoltre, presenterà anche la monografia “Enzo Ferrari & la sua scuderia… L’inizio della grande avventura 1929 – 1938”, un testo scritto da Alberto Brancolini che presenzierà all’appuntamento con l’ing. Mauro Forghieri, Oscar Scaglietti e il pilota Andrea Montermini.

UN FUTURO RADIOSO PER LA FERRARI

“Siamo orgogliosi di poter creare questa scultura della monoposto F2004 in grandezza reale”, ha spiegato il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia a proposito della mastodontica Ferrari di cioccolato che presenzierà a Sciocolà 2019, realizzata “in onore di Michael Schumacher nel suo 50° compleanno ma soprattutto della Ferrari, nell’anno in cui torna a vincere a Monza grazie al campione Leclerc. Un omaggio al passato e un auspicio per il futuro di questa grande squadra che è Ferrari, riconosciuta a livello internazionale come il brand più importante al mondo”.