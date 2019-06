F1 Francia 2019 orari e diretta TV GP Le Castellet

Dopo il GP del Canada, ricco di polemiche, la Formula 1 approda in Francia per il Gran Premio che si corre sul circuito Paul Ricard, reintrodotto nel Mondiale dal 2018

Il Mondiale di Formula Uno 2019, dopo le polemiche peraltro non concluse del GP del Canada, sbarca in Francia per il Gran Premio che si corre sul circuito Paul Ricard. La gara, che vede un Sebastian Vettel voglioso di ottenere il primo successo “ufficiale” dell’anno, si corre domenica 23 giugno alle 15.10 e viene trasmessa sul canale 207 e su Sky Sport Uno. Il weekend di gara inizia il giovedì pomeriggio alle 15 su Sky Sport F1, dove viene trasmessa la conferenza stampa a cui parteciperanno Gasly, Giovinazzi, Grosjean, Hulkenberg e Sainz.

Come sempre, chi si collegherà su Sky Sport F1 potrà apprezzare la telecronaca di Carlo Vanzini, supportato da Marc Genè e Roberto Chinchero. Il venerdì è la giornata dedicata alle prime prove libere (ore 11), seguite alle ore 15 dalle seconde libere. Sabate alle 12 le prove libere 3, seguite alle ore 15 dalle Qualifiche che stabiliranno chi otterrà la Pole Position. La gara parte la domenica alle 15.10.

Il miglior tempo sul giro è stato realizzato, nel 2018, da Valtteri Bottas, su Mercedes, con il tempo di 1’34’’225. Ecco gli orari TV completi.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Ore 15: Conferenza stampa piloti

VENERDÌ 21 GIUGNO

Ore 9.20: Prove libere F3

Ore 11: Prove libere 1 F1

Ore 12.55: Prove libere F2

Ore 15: Prove libere 2 F1

Ore 16.55: Qualifiche F2

Ore 17.45: Qualifiche F3

Ore 19: conferenza stampa Team Principal

SABATO 22 GIUGNO

Ore 10.25: Gara 1 F3

Ore 12: Prove libere 3 F1

Ore 15: Qualifiche F1

Ore 16.45: Gara F2

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 9.50: Gara 2 F3

Ore 11.25: Sprint Race F2

Ore 15.10: Gara F1