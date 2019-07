F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2019, orari TV Sky e TV8

La Formula 1 torna in pista e lo fa in Gran Bretagna sul circuito di Silverston, dove Lewis Hamilton su Mercedes corre in casa. E' lui, leader del mondiale piloti 2019, il grande favorito della gara che si tiene domenica 14 luglio

Dopo la gara svoltasi al Red Bull Ring, in Austria, la Formula 1 arriva in Gran Bretagna dove si corre sul circuito di Silverstone. Potremmo quasi dire che la F1 torna a casa, dato che il Gran Premio d’Inghilterra è una delle tappe storiche e più importanti del mondiale. Un tracciato sul quale Lewis Hamilton, pilota Mercedes e leader provvisorio della classifica piloti 2019, si trova a proprio agio e spesso trionfa.

La decima prova del mondiale, attualmente dominato proprio da Hamilton che pare non avere rivali e sembra destinato all’ennesimo titolo, sarà visibile in chiaro anche su TV8 e ovviamente sul digitale per gli abbonati Sky Sport, che potranno vedere il Gran Premio su Sky Sport F1. Abbonati che, oltre al Gran Premio, possono seguire tutti gli eventi legati al weekend di Silverstone, come la conferenza piloti, le libere, le qualifiche e il pre-gara. Senza dimenticare gli approfondimenti una volta che le vetture avranno tagliato il traguardo. Ecco nel dettaglio gli orari e i canali TV dove seguire l’evento motoristico.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 12 luglio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 13 luglio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 14 luglio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIRETTA)

Qualifiche: sabato 13 luglio, ore 15.00

Gara: domenica 14 luglio, ore 15.00