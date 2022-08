F1: nel 2023 Fernando Alonso prende il posto di Vettel in Aston Martin

Il due volte Campione del Mondo ha firmato un contratto biennale con l'Aston Martin, lasciando libero il sedile sulla Alpine

Dopo l’annuncio del ritiro di Sebastian Vettel, ecco un’altra news arrivata a sorpresa: la partenza del tedesco di Heppenheim ha spianato la strada all’arrivo in Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso, che quindi nel 2023 affiancherà il confermato Lance Stroll al volante della prossima monoposto britannica. Il rinnovo con Alpine, in realtà, era solo in apparenza una formalità perchè il team francese offriva all’asturiano un rinnovo di un solo anno, mentre l’ex-team Force India ha chiuso con il due volte Campione del Mondo di F1 un biennale decisamente più corposo.

In questo modo il mercato piloti ora diventa ancora più interessante, perchè ora l’Alpine dovrà ingaggiare in tempi brevi un nuovo pilota da mettere al fianco di Esteban Ocon: potrebbe essere Oscar Piastri, proveniente dalla Formula 2, che però è nel mirino anche della Williams. Quale dei due team avrà la meglio nel mettere sotto contratto il Campione del Mondo 2020-2021 della serie cadetta?

“L’Aston Martin sta chiaramente spendendo le proprie energie per diventare un team vincente ed è già una delle squadre più entusiasmanti in F1 – ha commentato Fernando Alonso – Conosco Lawrence e Lance Stroll da molti anni ed è ovvio che hanno l’ambizione e la passione per avere successo in questo ambiente. Io, d’altra parte, ho ancora fame e voglia di lottare al vertice, voglio essere parte di un’organizzazione in grado di imparare, sviluppare e vincere. Siamo tutti consapevoli che c’è tanto lavoro da fare per essere al top, ma spenderemo tutte le nostre energie per trovare insieme le performance”.