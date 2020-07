Fernando Alonso tornerà in F1 nel 2021 con la Renault

Il reparto corse della Renault ha ufficializzato l'accordo con Fernando Alonso per farlo tornare in Formula 1 dal 2021

Finalmente il puzzle sta prendendo forma: con una stagione 2020 appena cominciata e un mercato piloti ancora nel vivo, la Renault ha piazzato la zampata decisiva, assicurandosi il secondo pilota per il Mondiale di F1 2021. Di chi stiamo parlando? Del due volte Campione del Mondo Fernando Alonso, che quindi tornerà l’anno prossimo sulla griglia di partenza della massima serie automobilistica dopo due anni di “digiuno”, in cui ha partecipato a tutt’altre competizioni.

Dopo quattro anni di sofferenze al volante della McLaren, per lo spagnolo si prospetta il terzo capitolo della sua carriera con i colori del reparto corse francese: Alonso, infatti, aveva già portato al successo la Renault nel biennio 2005-2006, tornandovi poi nelle stagioni 2008 e 2009 senza, tuttavia, ottenere dei risultati di rilievo. Delle performance che spera di riassaporare grazie alla firma avvenuta oggi con il team transalpino, la quale era però già stata “spoilerata” attraverso diverse indicazioni sui canali social della Losanga.

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Per lui si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: “La Renault è la mia famiglia, a questa squadra sono legati i miei ricordi più cari in Formula 1 culminati con la conquista dei miei due titoli mondiali – ha commentato Fernando – È con grande orgoglio e con un’immensa emozione che torno in una squadra che mi ha concesso una grande possibilità all’inizio della mia carriera e che ora mi dà l’opportunità di tornare ai massimi livelli. Ho ambizioni in linea con il progetto del team: i progressi che la squadra ha confermato questo inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022 e condividerò tutta la mia esperienza con tutti, dagli ingegneri ai meccanici e ai miei compagni di squadra. L’ambizione è arrivare a podio e io credo che Renault abbia tutti i mezzi per poterlo fare molto presto“.

Parole che lasciano ben sperare quelle di Alonso, alle quali ha così risposto il team manager della Renault Cyril Abiteboul: “La firma di Fernando Alonso fa parte del piano del Gruppo Renault che conferma il suo impegno per tornare ai vertici della Formula 1. La sua presenza nel nostro team è una risorsa formidabile a livello sportivo ma anche per una Casa a cui è molto legato. La forza del legame tra lui, il team ed i nostri fan, hanno reso questo accordo una scelta naturale. La sua esperienza e determinazione ci consentiranno di ottenere il meglio l’uno dall’altro, al fine di portare il team verso l’eccellenza richiesta dalla moderna Formula 1. Insieme a Esteban, la sua missione sarà di aiutare il Team a prepararsi per la stagione 2022 nelle migliori condizioni possibili”.